المحجوب يؤكد القضاء على عشرات من عناصر المعارضة التشادية في الجنوب الليبي المحجوب العمليات العسكرية لوحدات الجيش مستمرة حتى تأمين الجنوب

أخبار ليبيا 24

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة لواء خالد محجوب إن وحدات من قوة عمليات الجنوب، تمكنت من القضاء على عشرات المرتزقة الذين يمتهنون الأعمال الإجرامية، وتدمير آلياتهم في عملية كبيرة تستهدف القضاء على تواجد المرتزقة في هذه المناطق .

المحجوب أضاف أن العملية ضمن عمل القوات المسلحة من أجل السيطرة واستكمال تأمين الجنوب وتطهيره من العابثين بأمنه الذين استغلوا الوضع الأمني للبلاد خلال المدة الماضية .

وأوضح أن العملية العسكرية شاركت فيها وحدات عسكرية مختلفة، شكلت القوة الضاربة المدعومة بالسلاح الجوي، واستشهد خلال هذه العملية أحد أفراد القوات المسلحة.

وأكد المحجوب استمرار هذه العمليات حتى القضاء على المرتزقة والمجموعات الإرهابية التي فرت بعد ما تلقته من ضربات، ولا تزال تعمل على الاستفادة من الحدود بالتعاون مع مجموعات إرهابية أخرى تنشط في المنطقة المتاخمة لدول الساحل والصحراء.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن فرقة المهام الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد المُعزّز، نفّذت عمليات عسكرية واسعة استهدفت خلالها المرتزقة وعناصر المعارضة التشادية المتمركزين داخل الأراضي الليبية.

وأكدت الشعبة أنه تم استهداف تمركزات هذه العناصر في منطقة “تربو” بالحدود الجنوبية.

وتمكنت وحدات الفرقة خلال اشتباكها مع هذه المجموعات المسلحة من تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لها والقضاء على من كان داخلها، وتستمر مطاردة بقايا هذه المجموعات في المناطق الحدودية.