اللافي: إيطاليا شريك مهم ومن الدول الداعمة للاستقرار السياسي والأمني

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قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي إن إيطاليا شريك مهم ومن الدول الداعمة للاستقرار السياسي والأمني في بلادنا.

وأضاف اللافي عبر حسابه على موقع “فيسبوك” “سنعمل خلال وجودنا في المجلس الرئاسي، على تطوير علاقاتنا لأجل مصلحة شعبينا”.

وتابع عضو المجلس الرئاسي :”طالبت خلال زيارتي لإيطاليا بتفعيل الاتفاقيات الليبية الإيطالية الموقعة بين البلدين، خلال السنوات الماضية”.

وأضاف اللافي أنه تمت مناقشة ملف القضايا المرفوعة من قبل شركات إيطالية على الدولة الليبية، وأحكام الحجوزات، وطالبنا وزيرة العدل بالنظر إليها سياسياً من خلال الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وأشار عضو المجلس الرئاسي إلى أن الملفات التي تمت مناقشتها أيضاً ملف التعاون الأمني والشرطي، في مجال التدريب، ومكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، مؤكدًا أن المسؤولين الإيطاليين أشادوا بجهود السلطات الليبية في هذا المجال.

وذكر اللافي أن زيارته جاءت بدعوة من جمهورية إيطاليا واستجابة لضرورات المرحلة أدينا اليوم زيارة للعاصمة روما، التقينا خلالها

وكان عضو المجلس الرئاسي التقى خلال الزيارة وزير الخارجية، لويجي دي مايو”، ووزيرة العدل، مارتا كارتابيا، ووزيرة الداخلية، لوتشانا لامورجيزي.