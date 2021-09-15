العرفي يُرجح سحب الثقة من الحكومة أو تكليفها بتصريف الأعمال

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إنه بعد إجابة الحكومة على تساؤلات النواب، وقدمت ردود غير مقنعة، تعطى فرصة ثمانية أيام لدراسة الردود، وفقاً لقانون مجلس النواب الداخلي، ومن ثم يتم تحديد جلسة.

وأوضح العرفي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاربعاء، أن جدول أعمال الجلسة المقبل لمجلس النواب لم يحدد بعد، ولكن سيكون لمناقشة إمكانية سحب الثقة من الحكومة أو من عدمه، أو بتكليفها حكومة تصريف أعمال، لافتاً أن القرار سيكون للمجلس.

وأضاف العرفي، أن حكومة الوحدة الوطنية انحرفت عن المسار، وسنرى نتائج قراراتها الحالية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن البلاد في وضع مزري وتحتاج من يحل مشاكلها لا من يزيد مشاكلها.

وكان قد تقدم 45 نائباً من أعضاء مجلس النواب بطلب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، لعجزها عن تقديم ردود مقنعة على تساؤلات النواب.