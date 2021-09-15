الضمان الاجتماعي ينفي تقديم مقترح لزيادة معاشات المتقاعدين بقيمة 900 دينار

15 سبتمبر، 2021 4:25 م
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صندوق الضمان الاجتماعي
صندوق الضمان الاجتماعي

أخبارليبيا24

نفى صندوق الضمان الاجتماعي الأخبار التي تفيد بتقديم مقترح متكامل لحكومة الوحدة الوطنية بشأن زيادة معاشات المتقاعدين بقيمة 900 دينار.

ودعا الصندوق إلى ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من مصدرها المتمثل في إدارة الإعلام والتوعية الضمانية بالصندوق.

وشدد صندوق الضمان الاجتماعي حرصه على رفع معاشات المتقاعدين، وأنه لم يدخر جهدًا في هذا الخصوص منذ سنوات ماضية.

وأفاد صندوق الضمان الاجتماعي أنه قدم عددًا من المقترحات والمراسلات للحكومات المتعاقبة والذي أثمر بصدور القرارين 270/271 لسنة 2014.

وأشار الصندوق إلى أن الإدارة أبدت تعاونها مع الحكومة في زيادة المعاشات في حال تم توفير التغطية المالية اللازمة من الخزانة العامة.

وأكد صندوق الضمان الاجتماعي حرصه في المحافظة على مركزه المالي والاستمرارية في صرف معاشات المتقاعدين في مواعيدها.

وكان نشطاء وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبرًا مفاده قيام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي بتقديم مقترح متكامل لحكومة الوحدة الوطنية بشأن زيادة معاشات المتقاعدين بقيمة 900 دينار.

15 سبتمبر، 2021 4:25 م
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