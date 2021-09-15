الصفاقسي التونسي يضم لاعبًا ليبيًا

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أعلن نادي الصفاقسي التونسي اليوم الأربعاء ضم اللاعب الليبي محمد عياد قادما من نادي رفيق.

وذكر الصفاقسي عبر حسابه على موقع “فيسبوك” :”رحبوا معنا بلاعبنا الجديد، الليبي محمد عياد الذي يشغل خطة ظهير أيسر “.

وأضاف نادي الصفاقسي :”مرحبا بك عياد في قلعة الأجداد”.

وأوضح النادي أن اللاعب أمضى رسميا عقدا مع النادي الرياضي الصفاقسي مدته ثلاثة مواسم رياضية في انتظار استكمال إجراءات تأهيله لدى الجامعة.

وكان الظهير الأيسر الليبي قد نشر ستوري على صفحته الشخصية، منذ أيام أكد فيه إلى قرب انتقاله إلى النادي الرياضي الصفاقسي التونسي، كما تواجد مع النادي في تجربة أداء تمهيدا لضمه بشكل رسمي.