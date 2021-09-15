الدبيبة يصل مصر في زيارة رسمية

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وصل رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية .

ويرافق الدبيبة، نائبه الثاني رمضان أبوجناح ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك.

وقال مكتب الدبيبة، إن الدبيبة سيعد اجتماعا مع اللجنة العليا الليبية المصرية، لمناقشة بعض القضايا العالقة بين البلدين الشقيقين، وكذلك إبرام اتفاقيات وعدد من مذكرات التفاهم.

وتأتي، هذه الزيارة غداة اللقاء الذي، جمع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.