إنفوغرافيك| جسور جديدة وصيانة للطرق.. تعرف على مشاريع الحكومة لتخفيف الاختناقات المرورية
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات الخاصة بصيانة الطرق وأنشاء جسور في عدة مدن ليبية.
– صيانة طريق اسبيعة – الهيرة.
– صيانة جسر 27 بطرابلس.
– إنشاء جسر علوي في مدخل طرابلس الغربي “بوابة الجبس”.
– تطوير وصيانة طريق نالوت-غدامس بطول 300كلم.
– تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي “طبرق-امساعد” بطول 130كلم.
– انشاء أربعة جسور علوية بالطريق الساحلي مصراتة.
– إعادة تأهيل طريق “أوباري-غات” بطول 360 كم.
– صيانة طريق “إجدابيا –جالو” بطول 252 كم.
– تصميم وتنفيذ مجموعة من الجسور في بنغازي.
– تنفيذ جسرين خرسانيين بتاجوراء في تقاطع الطريق الساحلي مع بئر الأسطى ميلاد وطريق الشط.