إنفوغرافيك| جسور جديدة وصيانة للطرق.. تعرف على مشاريع الحكومة لتخفيف الاختناقات المرورية

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات الخاصة بصيانة الطرق وأنشاء جسور في عدة مدن ليبية.

– صيانة طريق اسبيعة – الهيرة.

– صيانة جسر 27 بطرابلس.

– إنشاء جسر علوي في مدخل طرابلس الغربي “بوابة الجبس”.

– تطوير وصيانة طريق نالوت-غدامس بطول 300كلم.

– تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي “طبرق-امساعد” بطول 130كلم.

– انشاء أربعة جسور علوية بالطريق الساحلي مصراتة.

– إعادة تأهيل طريق “أوباري-غات” بطول 360 كم.

– صيانة طريق “إجدابيا –جالو” بطول 252 كم.

– تصميم وتنفيذ مجموعة من الجسور في بنغازي.

– تنفيذ جسرين خرسانيين بتاجوراء في تقاطع الطريق الساحلي مع بئر الأسطى ميلاد وطريق الشط.