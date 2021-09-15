إنفوغرافيك| جسور جديدة وصيانة للطرق.. تعرف على مشاريع الحكومة لتخفيف الاختناقات المرورية 

15 سبتمبر، 2021 10:41 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات الخاصة بصيانة الطرق وأنشاء جسور في عدة مدن ليبية.

– صيانة طريق اسبيعة – الهيرة.

– صيانة جسر 27 بطرابلس.

–  إنشاء جسر علوي في مدخل طرابلس الغربي “بوابة الجبس”.

– تطوير وصيانة طريق نالوت-غدامس بطول 300كلم.

–  تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي “طبرق-امساعد” بطول 130كلم.

–  انشاء أربعة جسور علوية بالطريق الساحلي مصراتة.

– إعادة تأهيل طريق “أوباري-غات” بطول 360 كم.

– صيانة طريق “إجدابيا –جالو” بطول 252 كم.

– تصميم وتنفيذ مجموعة من الجسور في بنغازي.

– تنفيذ جسرين خرسانيين بتاجوراء في تقاطع الطريق الساحلي مع بئر الأسطى ميلاد وطريق الشط.

15 سبتمبر، 2021 10:41 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

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