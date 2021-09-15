إنفوغرافيك | المالية ترد على بيان لجنة الافراجات بشأن الدفعة الأولى من الإفراجات

إنفوغرافيك:

المالية ترد على بيان لجنة الافراجات بشأن الدفعة الأولى من الإفراجات

وزارة المالية هي وزارة تمويلية بطبيعتها وبحكم القانون

وزارة المالية مقيدة بتنفيذ أحكام القانون ومباشرة الصرف بنظام 12/1

البيان الصادر عن لجنة الإفراجات بوزارة الخدمة المدنية جاء دون سابق تنسيق

البيان جاء دون البحث في آليات توفير التغطية المالية اللازمة بالخصوص

الوزارة غير قادرة على تنفيذ هذه الإفراجات التي تحتاج إلى تغطية مالية

دعوة كافة تقسيمات الحكومة بضرورة التنسيق المسبق

أداء حقوق الليبيين المكتسبة بحكم القانون من سلم الأولويات

الوزارة ستكون في الموعد عندما تتوفر التغطية المالية