“45” نائبًا يتقدمون بطلب سحب الثقة من حكومة الدبيبة

"انقسام" داخل مجلس النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة

14 سبتمبر، 2021 3:03 م
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مجلس النواب
مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

تقدم “45” نائبا من أعضاء مجلس النواب بطلب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، لعجزها عن تقديم ردود مقنعة على تساؤلات النواب.

ومن جهته، قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن وفق قانون مجلس النواب الداخلي، فإن طلب سحب الثقة سينظر بعد مرور ثمانية أيام على تقديمه كما تنص اللوائح.

وأضاف في مقطع مصور له مساء أمس الإثنين، إن أعضاء مجلس النواب ناقشوا في جلسة الأمس ردود وإجابات الحكومة في جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي.

وتابع أنه وفقا للمادة رقم 194 من القانون رقم 4 لسنة 2014.م سيتم مناقشة الطلب والنظر فيه بعد ثمانية أيام من تقديمه وبذلك عُلقت الجلسة للأسبوع المُقبل.

14 سبتمبر، 2021 3:03 م
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