نورلاند يعرب عن رغبة بلاده في تفعيل اتفاقية اقتصادية موقعة قبل سنوات مع ليبيا

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أعرب، السفير الأمريكي والمبعوث الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن رغبة بلاده في تفعيل الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار، التي وقعتها بلاده سنة 2010 مع ليبيا و46 دولة أخرى في أنحاء العالم، وفق ما ذكرته وزارة النفط والغاز.

وقالت الوزارة، إن وزير النفط والغاز، محمد عون، شارك في حلقة نقاش عبر الدائرة المغلقة، نظمها وزير الاقتصاد والتجارة، محمد علي الحويج، مع الجانب الأمريكي بخصوص تفعيل تلك الاتفاقية.

وذكرت أن نورلاند، الذي أدار حلقة النقاش، أعرب عن رغبة الولايات المتحدة في تفعيل الاتفاقية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على ترتيب تقديم المعلومات اللازمة لتفعيلها، واللقاء مرة أخرى بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

ونصت، الاتفاقية الموقعة قبل نحو عشر سنوات، على تشكيل مجلس ليبي أمريكي مشترك للتجارة والاستثمار يتولى دراسة مواضيع التجارة والاستثمار، التي من بينها دخول الأسواق والملكية الفكرية والعمالة، بالإضافة إلى القضايا البيئية.