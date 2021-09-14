ماذا تعرف عن السفينة الإنجليزية “سان جورج” التي دمرت في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوضح رئيس جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية عمر الهنيد سبب تسمية أحد مصائف المدينة على اسم السفينة الإنجليزية “سان جورج” التي دمرت في طبرق أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقال الهنيد في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”إن الفرقاطة “سان جورج” هي سفينة حربية إنجليزية شهيرة قامت بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى 1941 بإهدائها إلى إيطاليا عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى>

وأفاد رئيس جمعية طبرق للتراث أنه بعد نشوب الحرب العالمية الثانية قامت إيطاليا كما هو معروف بالانضمام إلى حلف المحور مع ألمانيا، وقامت بمحاربة بريطانيا في سواحل طبرق بهذه السفينة التي كانت أهدتها لها.

وتابع الهنيد أنه ما كان من الإنجليز إلا أن أرسلوا إليها طائرتين حربيتين لتدميرها، فكان تدميرها على شواطئ مدينة طبرق افي هذا المكان الذي سمي باسمها، حيث كانت المدينة مسرحاً في الحرب العالمية الثانية.