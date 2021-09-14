لواء طارق بن زياد يستهدف المرتزقة التشاديين على الحدود الجنوبية

تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة للمرتزقة التشاديين والقضاء على من كان داخلها

14 سبتمبر، 2021 4:40 م
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اللواء طارق بن زياد المُعزّز
اللواء طارق بن زياد المُعزّز

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت شعبة الإعلام الحربي، إن فرقة المهام الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد المُعزّز، نفّذت عمليات عسكرية واسعة استهدفت خلالها المرتزقة وعناصر المعارضة التشادية المتمركزين داخل الأراضي الليبية.

الشعبة أكدت على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم استهداف تمركزات هذه العناصر في منطقة تربو بالحدود الجنوبية.

وتمكنت وحدات الفرقة خلال اشتباكها مع هذه المجموعات المسلحة من تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لها والقضاء على من كان داخلها، وتستمر مطاردة بقايا هذه المجموعات في المناطق الحدودية.

وشهدت العمليات العسكرية التي خاضتها فرقة المهام الخاصة وفاة أحد أبطالها سائلين المولى أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

14 سبتمبر، 2021 4:40 م
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