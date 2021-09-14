لليوم السابع “أخبارليبيا24” تتابع الناقلة النفطية الممنوعة من الرسو بميناء الحريقة في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

لليوم السابع على التوالي تتابع “أخبارليبيا24” الناقلة النفطية ( ميكالا – بي ) الراسية على منطقة المخطاف بميناء الحريقة النفطي في طبرق والتي منعها معتصمين من الرسو على رصيف الميناء احتجاجاً على عدم تعيينهم.

عبدالكريم بوطابونة عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق بحث اليوم مع الخريجين المعتصمين بالميناء تسوية الوضع والسماح بدخول الناقلة، إلا أن المعتصمون أكدوا أنهم ماضين في اعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم وهي التعيين الذي اعتبروه حق شرعي كونهم خريجي كليات جيولوجيا وهندسة نفطية وكيمياء.

كما التقى آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة وعميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية المعتصمين منذ يومين ولم يتوصلوا معهم إلى حل لفك الاعتصام والسماح للناقلة بالرسو والتي تكلف خزانة الدولة الليبية 25 ألف دولار يومياً وهي غرامة تأخير.

وكان المتحدث باسم الخريجين المعتصمين بميناء الحريقة النفطي في طبرق الصائب حكيم أكد أمس الإثنين أنهم متواصلون في اعتصامنا حتى تحقيق مطالبهم.

وأضاف حكيم في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”سئمنا من الوعود والاتفاقيات السابقة ولن يثنينا أحد على موقفنا واعتصامنا السلمي على رصيف ميناء الحريقة النفطي حتى يتم تعيينا في قطاع النفط وهذا حقنا الشرعي والقانوني”.

وتابع المتحدث باسم الخريجين المعتصمين :”نحن 228 خريج من كليات الجيولوجيا والكيمياء والهندسة النفطية ومجالنا قطاع النفط، مؤسسة النفط عينت العشرات ممن لا يملكون أي شهادات والمستندات موجودة لدينا”.