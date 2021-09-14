قشوط: تسلم البعثة الأممية لقانون الانتخابات صدمة لجماعة الإخوان قشوط : المشري حاول إقناع بعض الدول بتأجيل الانتخابات لكنه فشل

أخبار ليبيا 24

وصف المحلل السياسي، محمد قشوط، صدور قانون انتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب، وتسليمه للبعثة الأممية ومفوضية الانتخابات، بأنها أحدث صدمة لدى جماعة الإخوان الإرهابية.

قشوط قال إن التنظيم تلقى صدمة كبيرة، حينما استلمت البعثة الأممية قانون انتخاب الرئيس، بالإضافة إلى إجماع المجتمع الدولي بما فيه أعضاء مجلس الأمن على الترحيب بصدور القانون.

وبخصوص الهجوم على البعثة ومجلس النواب من قبل رئيس ما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان، أكد قشوط أن المشري حاول خلال الفترة المقبلة إقناع بعض الدول بمقترح تأجيل الانتخابات من خلال جولة خارجية له زار فيها تركيا وإيطاليا، لكنه فشل.

وتابع أن المشري يخشى سقوط الإخوان في ليبيا، خاصة بعد الخسارة القاسية للتنظيم في انتخابات المغرب الأخيرة، وقبلها سقوطه في مصر وتونس.