عون: ليبيا تشجع عودة الشركات الأمريكية للعمل فيها

14 سبتمبر، 2021 11:10 ص
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ليبيا- وزير النفط والغاز محمد عون

أخبار ليبيا24

قال، وزير النفط والغاز، محمد عون، إن ليبيا تشجع عودة الشركات الأمريكية، كالشركات النفطية، وشركات الإنشاءات والمقاولات والاستشارات، للعمل داخل أراضيها.

وأشار عون، إلى أن العلاقة بين ليبيا وأمريكا في مجال النفط والغاز بدأت منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي، وفق ما جاء في بيان لوزارة النفط والغاز.

جاء ذلك، خلال مشاركته في حلقة نقاش عبر الدائرة المغلقة، نظمها وزير الاقتصاد والتجارة، محمد علي الحويج، مع السفير الأمريكي والمبعوث الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بخصوص تفعيل الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار، الموقعة سنة 2010 بين البلدين.

وأضاف عون، أن مجالات التدريب متوفرة في أمريكا وبجدارة، ويمكن لقطاع النفط في ليبيا الاستفادة منها.

وذكر، أن بالإمكان أيضا الاستفادة من خبرة أمريكا في مجالات الطاقات المتجددة وطاقة الهيدروجين.

14 سبتمبر، 2021 11:10 ص
24

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