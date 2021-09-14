صنع الله لـ”السفيرة البريطانية “: تمكنا بشكل كبير من إعادة الاستقرار في ليبيا ملف تطوير صناعة النفط الليبي على طاولة صنع الله والسفيرة البريطانية

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استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، سفيرة المملكة المتحدة كارولاين هيرنديل لدى ليبيا والوفد المرافق لها .

وخلال الاجتماع، رحب صنع الله، بالسفيرة كارولاين هيرنديل، متمنياً لها التوفيق في مهمتها الجديدة كسفيرة للملكة المتحدة بليبيا.

كما ناقش صنع الله، مع السفيرة الجديدة، توطيد سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات البريطانية العاملة في مجال النفط والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تسخير هذا التعاون لتطوير صناعة النفط الليبية.

وفي هذا الصدد، اطلع صنع الله، السفيرة على الوضع العام لقطاع النفط الليبي، وتعافيه خلال الفترة الأخيرة بعد أن تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها من إعادة الإنتاج إلى مستويات عالية، ساهمت بشكل كبير في إعادة الاستقرار الذي تشهده الدولة الليبية في الفترة الحالية، بحسب قوله.

من جانبها، أكدت سفيرة بريطانيا، على أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسة وتحييدها عن اية تجاذبات، وضرورة دعمها مثمنةً الدور البارز الذي قامت ولازالت تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط لأجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار والرخاء الذي يطمح له الشعب الليبي.