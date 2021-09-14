شركة البريقة تعلن قفل منظومة حجز أسطوانات غاز الطهي

أخبارليبيا24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن قفل منظومة التسجيل والحجز لغرض الحصول على أسطوانات غاز الطهي المنزلي.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أنه تم تكوين مؤشر يوضح حجم الطلب على نوعية الأسطوانات والتي سيتم توريدها وفق أحدث المواصفات الأمنية والفنية المعتمدة محليا وعالميا.

وأشارت شركة البريقة إلى أنها استحدثت منظومة لحصر المواطنين الراغبين في الحصول على أسطوانات غاز الطهي المنزلي وذلك منعًا للمتاجرة بالأسطوانات والمضاربة بأسعارها.

وذكرت أنها استحدثت المنظومة لمعرفة حجم الطلب الحقيقي حتى يتسنى للشركة رصد الميزانيات اللازمة وتوريد الأسطوانات لمستحقيها من المواطنين في كافة المناطق والقرى الليبية.

وأفادت شركة البريقة أنه سيتم فتح منظومة الحجز الإلكتروني مجددًا فور الانتهاء من توريد الدفعة الأولى من الأسطوانات وفق البيانات المدرجة مؤخرا ليتسنى للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الحجز من الحجز في الدفعة الثانية.

ولفتت شركة البريقة لتسويق النفط إلى أن خطتها تستهدف تغطية جميع احتياجات السوق المحلي من الأسطوانات.