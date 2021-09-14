خلال حملة تفتيشية..الحرس البلدي بنغازي يغلق أحد المخابز لعدة مخالفات

14 سبتمبر، 2021 11:44 م
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الحرس البلدي بنغازي
الحرس البلدي بنغازي

أخبارليبيا24

كشفت وحدة الإعلام في جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي اليوم الثلاثاء أن لجنة ضبط الشارع العام أغلقت أحد المخابز في المدينة لعدم توفر النظافة واستخدام مواد غير صالح للاستهلاك البشري.

وأضافت الوحدة عبر حسابها على “فيسبوك” أن دوريات لجنة ضبط الشارع العام قامت بدوريات للتفتيش على المخابز تم من خلالها ضبط مخالفات عديدة أهمها عدم توفر الاشتراطات الصحية والقانونية وعدم الاهتمام بالنظافة.

وأكد رئيس الحملة الرائد فرج الدرسي بأنه سيتم قفل أي مخبز بالشمع الأحمر لعدم وجود نظافة حتى لو توفرت التراخيص وصلاحيتها.

وأضاف الدرسي بحسب وحدة الإعلام أن المخبز الذي تم تمشيعه بالشمع الأحمر يقوم باستخدام “لحم مفروم” يشتبه بأنه غير صالح من مظهره ورائحته.

وأشار إلى أن الحملة مستمرة على جميع المخابز والحلوانيات والمصانع في نطاق بلدية بنغازي، محذرًا أصحاب جميع الأنشطة التجارية والخدمية بأنه سيتم قفل أي نشاط يتم ضبط مخالفات فيه وسيتم تطبيق أشد العقوبات وفقا للقانون.

14 سبتمبر، 2021 11:44 م
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