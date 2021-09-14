تونس تنفي منع مواطنين ليبيين من الدخول لأراضيها

أخبار ليبيا24

نفت، وزارة الخارجية التونسية، بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول منع السلطات التونسية عدد من الليبيين من دخول أراضيها.

وأكدت الوزارة، في بيان الإثنين، أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، لافتا إلى أن غلق الحدود بصفة مؤقتة يندرج في إطار الحد من تفشي جائحة كوفيد_19.

وقالت الوزارة، إن اللجنتان العلميتان التونسية والليبية ستعقدان اجتماعا لتقييم الوضع الوبائي، وإعداد بروتوكول صحي يستجيب إلى خصوصيات العلاقات التونسية الليبية ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمقاومة الوباء.

وأكدت، أن نشر الأخبار الزائفة، التي تستهدف البلدين والشعبين الشقيقين، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يؤثر في مستوى العلاقات التاريخية والمتينة، التي تجمعهما وفي الحرص المشترك على الارتقاء بهذه الروابط إلى مستوى استراتيجي استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين في الاستقرار والتنمية والرفاه.