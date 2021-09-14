بوريل : إعمار ليبيا يحتاج إلى استثمارات بـ100 مليار دولار بوريل :مكاسب السلام في ليبيا سيؤدي إلى انخفاض البطالة في السودان ومصر وتونس

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قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن “إعادة إعمار ليبيا يتطلب استثمارات بنحو 100 مليار دولار”.

بوريل أوضح ، في تصريح صحفية، إن ليبيا “تملك موارد ضخمة من صادرات النفط، إذ تصدر حالياً 1.2 مليون برميل يومياً، وصندوق ثروة سيادي يزيد عن 60 مليار دولار”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية نوفا.

ولفت بوريل إلى أن “ليبيا استضافت حوالي 2.5 مليون عامل أجنبي قبل 2011 وبحسب التقديرات هناك حاجة إلى 3 ملايين عامل في السنوات المقبلة لإعادة الإعمار”، مردفًا أن “السلام في ليبيا سينعكس على وقف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا”.

وكان تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الأسكوا، قد ذكر أن “مكاسب السلام في ليبيا أكثر من 160 مليار دولار بين 2021-2025، وسيؤدي إلى انخفاض البطالة في السودان، ومصر، وتونس”.