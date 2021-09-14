الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بمنح الجنسية لأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب

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طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بالعمل على قبول طلبات منح الجنسية لأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين.

وشددت اللجنة في بيان لها على ضرورة البث في هذه الطلبات، وكذلك العمل على تفعيل اللجنة المختصة بدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إلى العمل على معالجة وتسوية هذه القضية الإنسانية، وذلك التزاما بصحيح القانون بما يكفل ضمان حماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون والعدالة.

وأشارت اللجنة إلى عدم وجود أي موانع قانونية تمنع منح أبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين، الجنسية الليبية وذلك تأسيساً على ما نصت عليه أحكام القانون رقم (24) لسنة 2010.م بشأن أحكام الجنسية الليبية.