النائب إدريس عمران يطالب بوقف الدبيبة وإحالته للتحقيق

14 سبتمبر، 2021 10:01 ص
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ليبيا- عضو مجلس النواب إدريس عمران

أخبار ليبيا24

دعا، عضو مجلس النواب، إدريس عمران، إلى وقف رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، عن العمل إلى حين إنتهاء التحقيق من قبل مجلس النواب.

وقال عمران، خلال جلسة مجلس النواب الإثنين، إنه على المجلس عندما يناقش ردود الوزراء على مساءلتهم أن ينظر إلى احتياجات المواطن والشارع العام، وما هو مطروح مستقبلا من هذه الحكومة لصالح الشعب.

وأضاف، أن الردود المقدمة من قبل الحكومة غير مقنعة، مطالبًا مجلس النواب بإصدار قرار بإيقاف الدبيبة للتحقيق، من قبل لجنة مشكلة من جميع لجان مجلس النواب.

ورأى عمران، أن فكرة سحب الثقة من هذه الحكومة أو حتى تحويلها لحكومة تصريف أعمال غير مأمونة العواقب، لأنها قد تتسبب في انفلات الأمور، ولذلك فمن الأفضل إحالة الدبيبة للتحقيق.

14 سبتمبر، 2021 10:01 ص
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