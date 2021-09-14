المجلس الرئاسي يلتقي وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة

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التقى، رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني، الإثنين، مع عدد من وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة.

وقال المكتب الإعلامي للمنفي، إن وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة أعلنوا دعمهم للمجلس الرئاسي، حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.

وأضاف، أنهم أشادوا بدور المجلس الرئاسي، ومساهمته في الإفراج عن عدد من السجناء، الصادرة في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل.

وطالب الوجهاء والأعيان، المجلس الرئاسي بالاستمرار في هذه المبادرة، لإنجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين.

وذكر، مكتب رئيس المجلس الرئاسي، أن تم خلال اللقاء التأكيد على دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تساهم في تحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي، وتمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.