الكبير يناقش سبل تطوير مشروع البوابة الإلكترونية للدفع بالعملات الأجنبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه مع مدراء إدارات المصرف المعنية وبعض المستشارين بالمصرف .

ونوقش خلال الاجتماع سبل تطوير مشروع البوابة الإلكترونية للدفع بالعملات الأجنبية والتى تسمح للعملاء باستخدام مختلف وسائل الدفع المتاحة عبر مواقع التجارة الإلكترونية العالمية بالعملات الأجنبية بما فيها خدمة paypal .

وتطرق الاجتماع إلى موقف تداول صكوك المقاصة بين المصارف ومدى التزامها في قبول الصكوك فيما بينها دون أية عراقيل والتأكيد على ضرورة التزام المصارف بتعليمات مصرف ليبيا المركزي بهذا الشأن، كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف والتأكيد على ضرورة توفرها بكافة الفروع المصرفية ونقل شحنات سيولة إضافية لكافة مناطق ليبيا.