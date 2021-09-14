الكبير يبحث سبل تطوير مشروع البوابة الإلكترونية للدفع بالعملات الأجنبية

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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الثلاثاء مع مدراء إدارات المصرف المعنية وبعض المستشارين بالمصرف سبل تطوير مشروع البوابة الإلكترونية للدفع بالعملات الأجنبية.

وأوضح مكتب الإعلام في المصرف عبر حسابه على “فيسبوك” أن مشروع البوابة الإلكترونية يسمح للعملاء باستخدام مختلف وسائل الدفع المتاحة عبر مواقع التجارة الإلكترونية العالمية بالعملات الأجنبية بما فيها خدمة paypal.

واستعرض الكبير كذلك خلال الاجتماع موقف تداول صكوك المقاصة بين المصارف ومدى التزامها في قبول الصكوك فيما بينها دون أية عراقيل والتأكيد على ضرورة التزام المصارف بتعليمات مصرف ليبيا المركزي بهذا الشأن.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف والتأكيد على ضرورة توفرها بكافة الفروع المصرفية ونقل شحنات سيولة إضافية لكافة مناطق ليبيا.