القطراني: الاتفاق السياسي يقضي بضرورة العدالة وتكافؤ الفرص

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قال، النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة، حسين القطراني، في اجتماع مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي، عمر كتي، إن الاتفاق السياسي يقضي بضرورة العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفي دواوين حكومتي “المؤقتة والوفاق” بما في ذلك داخل وزارة الخارجية.

ودعا القطراني كتي، إلى ضرورة معالجة كافة الأسباب التي أدت إلى تعليق العمل بالدواوين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المطالب، وفقا لصحيح القانون ووفقا للوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي.

وبحث معه آلية حل الاشكاليات المتعلقة بتوحيد مؤسسات الدولة لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين دواوين الوزارات شرق وغرب وجنوب البلاد، وعلى رأسها وزارة الخارجية.

ونقل القطراني، إلى كتي الشكاوى المقدمة من قبل موظفي القطاع في مناطق الشرق والجنوب، والتي أدت في وقت سابق لتعليق العمل بديواني الوزارة في هاتين المنطقتين.

وشدد القطراني، على ضرورة تفعيل دواوين الوزارة في مختلف مناطق البلاد، مع العدالة في التوزيع الوظيفي، خاصة فيما يتعلق بالعمل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج، وكذلك شغل الإدارات بديوان مجلس الوزراء بطرابلس.