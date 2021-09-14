العكاري يشيد بدعم الحكومة للشباب من أجل تكوين أسر

أخبارليبيا24

أشاد عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصبح العكاري اليوم الثلاثاء بدعم حكومة الوحدة الوطنية لـ 50 ألف شاب وشابة بـ 40 ألف دينار من أجل تكوين 25 ألف أسرة.

وقال العكاري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” إن هذه الخطوة تحسب لحكومة الوحدة الوطنية عكس الحكومات السابقة التي كانت تدفع للشباب من أجل هدم تكوين الأسر.

وتابع عضو لجنة تعديل سعر الصرف :”نأمل أن يبدأ مصرف ليبيا المركزي في التخفيض التدريجي لسعر الدولار حتى تتم الفرحة”.

وأوضح العكاري أن كل الظروف متاحة الآن للبدء في التخفيض المعرقل لذلك الخلاف داخل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

وأفاد عضو اللجنة أن التمويل اللازم للمصانع التي لها علاقة بمواد البناء من مصانع الأسمنت والأجر والبلاط أصبح الآن متوفرًا حتي تنخفض اسعار هذه السلع من اجل الشروع في قروض البناء لكي تكتمل سعادة هذه الأسر الجديدة.

وذكر العكاري :”نامل من رئيس الحكومة أن يبذل قصاري جهده بأن يحدث التوافق المطلوب داخل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رغم أن هذا شان البرلمان لكن في ليبيا يمكن أن يحدث هذا من رئيس الحكومة.

وأشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء على تسليم صكوك منحة الزواج لعدد من المتقدمين بحضور وزير الشباب فتح الله الزني، ورئيس صندوق دعم الزواج خالد محمد.

وألقي الرئيس كلمة بالمناسبة أكد فيها دعمه لشريحة الشباب، ورغبته في رؤيته لخيم لأفراح عوضا عن خيم المأتم وصناديق الإعمار عوضا عن صناديق الذخائر، معربًا عن أمله في الشباب الذين يُنتظر منهم الكثير ويعول عليهم في التنمية والبناء.

وسلم الرئيس بعد ذلك أولى الصكوك لأول شخص من الدفعة الأولى من المتقدمين والتي تضمنت على عدد 60 شاب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لتيسير زواج الشباب التي أطلقها في الاحتفال الوطني باليوم العالمي للشباب أغسطس الماضي.