السيسي يستقبل المشير حفتر والمستشار عقيلة صالح بالاتحادية

بحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية سياسيًا وأمنيًا

14 سبتمبر، 2021 3:48 م
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حفتر - صالح - السيسي
حفتر - صالح - السيسي

أخبار ليبيا 24

استقبل الرئيس المصري  عبد الفتاح السيسي كلاً من المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، في قصر الاتحادية بالقاهرة اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن اللقاء تم بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ومن المفترض أن يبحث الرئيس المصري مع المشير حفتر ورئيس مجلس النواب، تطورات الأوضاع على الساحة الليبية سياسيًا وأمنيًا، بالإضافة إلى ملف الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، خصوصا بعد انتهاء مجلس النواب من إنجاز قانون انتخاب الرئيس.

14 سبتمبر، 2021 3:48 م
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