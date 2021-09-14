الدغيلي : الأهم من إجراء الانتخابات هو احترام نتائجها الدغيلي تحذر من تكرار سيناريو انقلاب مليشيات فجر ليبيا ضد نتائج الانتخابات في 2014

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قال عضو ملتقى الحوار السياسي، سلوى الدغيلي، إن الانتخابات المقبلة مهمة لاستقرار الدولة الليبية، لكن الأهم هو احترام نتائج هذه الانتخابات وعدم الانقلاب عليها كما حدث في السابق.

الدغيلي قالت، في تغريدة لها، عبر “تويتر” نعم الانتخابات مهمة، ولكن الأهم هو الالتزام باحترام نتائج هذه الانتخابات “.

وحذرت من تكرار الفوضى التي أحدثتها الميليشيات في 2014، حينما قام عناصر ما يسمى مليشيات بـ”فجر ليبيا” بمهاجمة طرابلس، مضيفة “الأهم ألا يتكرر سيناريو 2014”.

وفي عام 2014، وقع انقلاب فجر ليبيا، الذي قادته جماعة الإخوان الإرهابية – بحسب قرار صادر عن مجلس النواب الليبي – ضد نتائج الانتخابات آنذاك ومؤامرتهم على مجلس النواب المنتخب وافتعال الحرب في العاصمة.