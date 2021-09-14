الخارجية التونسية تنفي منع الليبيين من دخول أراضيها

أخبارليبيا24

نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نفيا قاطعا ما يروج له من أخبار حول منع السلطات التونسية الليبيين من دخول أراضيها.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة عبر حسابها على “فيسبوك” أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وذكرت الوزارة أن غلق الحدود بصفة مؤقتة يندرج في إطار الحد من تفشي جائحة كوفيد_19 والتوقي من تداعيات انتشار الوباء بمختلف متحوراته على الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا.

وأفادت الوزارة أن اللجنتان العلميتان التونسية والليبية ستعقدان اجتماعا لتقييم الوضع الوبائي، وإعداد بروتوكول صحي يستجيب إلى خصوصيات العلاقات التونسية الليبية ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمقاومة الوباء والتوقي منه.

وأوضحت الوزارة أن نشر الأخبار الزائفة التي تستهدف البلدين والشعبين الشقيقين لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يؤثر في مستوى العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمعهما وفي الحرص المشترك على الارتقاء بهذه الروابط إلى مستوى استراتيجي استجابة لتطلعات الشعبين في الاستقرار والتنمية والرفاه.

وكانت مواقع إخبارية وعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولات أخبارًا منذ صباح الإثنين تفيد بأن السلطات التونسية رفضت دخول المواطنين الليبيين إلى أراضيها.