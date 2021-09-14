الخارجية الأمريكية: واشنطن مُصرة على خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا عقب هبوط طائرتان عسكريتان من تركيا في الوطية .. الخارجية الأمريكية : تدفق المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا يفاقم الأزمة

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شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين جزيفث، على ضرورة خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مؤكدة أن واشنطن تعمل على مدار الساعة مع شركائها الدوليين للبحث عن فرص لإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

جيرالدين قالت في تصريحات تلفزيونية لقناة ليبيا الأحرار – أحد الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي – إن الولايات المتحدة مصرة على مغادرة جميع المرتزقة من ليبيا.

وأكدت أن تدفق المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا يفاقم الأزمة ولا يصب في مصلحة الشعب، ويعرقلون خارطة الطريق.

وأشارت الناطقة الأمريكية إلى أن هناك إمكانية لإجراء الانتخابات في موعدها؛ وأن الولايات المتحدة متفائلة بإمكانية تحقيق ذلك، لافتة إلى وجود صعوبات كتحديد الإطار القانوني.

يشار إلى أن طائرتنين عسكريتين وصلتا أمس الإثنين لقاعدة الوطية قادمة من قاعدة عسكرية قرب العاصمة التركية أنقرة، وحطتا في قاعدة الوطية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي المتحالفة مع الميليشيات في المنطقة الغربية.

المصادر أكدت أن طائرتا الشحن من طراز A400، وانطلقتا من قاعدة عسكرية قرب العاصمة التركية أنقرة، مشيرة إلى أن أحدها مسجلة برقم 17-0080 والأخرى تحمل رقم 15-0051.

وتتمركز القوات التركية في قاعدة الوطية منذ انسحاب القوات المسلحة منها صيف العام الماضي، ومؤخرا حذرت السلطات الأمنية التونسية من وجود قرابة 100 عنصر من تنظيم داعش داخل القاعدة، وأنهم ينون الانتقال لتونس لتنفيذ عمليات إرهابية بالداخل التونسي، وهو ما دفع السلطات التونسية لإغلاق الحدود مع ليبيا بشكل كامل.