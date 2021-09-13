هواية الصيد في طبرق .. إرثٌ متوارث من الكبار إلى الصغار

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقي مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 الشاب “عوض كمال المزيني” من مدينة طبرق وتحدث عن اقتحامه لهواية والده مهنة الصيد البري منذ سنتين .

الشاب “المزيني” قال إن والده كان يذهب إلى الصيد كل شهر سبتمبر، حيث تأتي الطيور المهاجرة من قارة أوروبا إلى ليبيا ليخرج صيادي طبرق وهم مئات إلى الصيد .

وذكر أنه منذ عامين مضت رافقت والدي إلى رحلات الصيد، وكان في السابق هو من يأتي إلينا ما اصطاده، ووقتها كنت لا أعرف كيف يصطاد والدي .

وأضاف أن والدي اشترى لي بندقية خرطوش، لافتًا إلى أن أبيه يملك بندقية صيد وفي كل نهاية شهر أغسطس يبدأ في تجهيز المعدات وأهمها البندقية والعلف والخيمة والسيارة .

وأشار إلى أن المكان الذي يتردد عليه الصيادين هو منطقة القرضبة غرب طبرق بحوالي 50 كيلو متر والتي تمتد على شاطئ طويل مقابل لأوروبا .

وأضاف أن والدي يقوم بحجز مكان الخيمة مسبقاً لأن المكان يكون يعج بمئات الصيادين من منطقة البردي شرقاً حتى منطقة رأس التين شرقاً.

ووصف “عوض الصغير” رواية رحلته مع الصيد وصف رحلته عن أنواع الطيور فيقول “أفضل أنواع الطيور هي اليمام والوز والنغاق كذلك السمان الذي يأتي مع نهاية الموسم .

تعلمت الرماية والصيد من والدي، فأصبحت اليوم وبحمد لله أجيد الصيد، واصطدت الكثير من الطيور المهاجرة منذ بداية مارس الجاري .