محذرا السفر إليها من الخارج.. مطار معيتيقة: تونس تمنع حاملي جواز السفر الليبي من دخول أراضيها

13 سبتمبر، 2021 10:21 ص
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أخبار ليبيا 24

حذرت إدارة مطار معيتيقة الدولي المسافرين الليبيين القاصدين تونس عبر مطارات خارجية، من أن السلطات التونسية تقوم بمنع المسافرين الليبيين الحاملين للجوازات الوطنية من دخول أراضيها.

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن المنع يشمل كذلك المواطنين الليبيين الحاصلين على تصريح إقامة بتونس، عقب تعطيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين مع استمرار إغلاق الحدود البرية.

يذكر أن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية قد أعلن عقب زيارة الدبيبة لتونس الأسبوع الماضي، عزم البلدين استئناف فتح الحدود بينهما، بعد التوافق على بروتوكول طبي مشترك بين الجانبين بعد تصاعد حدة التوتر على خلفية تبادل الاتهامات حول دعم الإرهاب.

 

 

 

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