ليبيا تسجل 1291 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1291 إصابة بفيروس كورونا الأحد، و1594 حالة شفاء، و14 حالة وفاة.

وأوضح المركز، في بيانه اليوم الاثنين، أن مختبراته تسلمت 5568 عينة لتحليلها، أظهرت سلبية 4277 عينة، فيما تأكدت إصابة 1291 حالة، منها 1100 جديدة و191 مخالطة، بنسبة حالات موجبة 23.1.%

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، إلى 325 ألفًا و221 حالة، بينها 81 ألفًا و521 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 239 ألفًا و259 حالة، وسجلت 4441 حالة وفاة.