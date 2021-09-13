لرفع مستويات الجاهزية للانتخابات.. المفوضية ووزارة التعليم توقعان مذكرة تفاهم

أخبار ليبيا 24

قامت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، ضمن سعي الطرفين إلى رفع مستويات الجاهزية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأكدت المفوضية في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن رئيس المفوضية، عماد السايح، ووزير التربية والتعليم، موسى المقريف، قما بديوان مجلس المفوضية بتوقيع الاتفاقية.

وتضمنت مذكرة التفاهم “10” بنود تنظم آلية تفعيل الشراكة بين المفوضية ووزارة التربية والتعليم فيما يخص استخدام المباني التعليمية كمراكز انتخاب، وتنظيم الكوادر الوظيفية من شريحة المعلمين المستهدفين بالتدريب والعمل في تلك المراكز.

بالإضافة إلى تحديد مذكرة التفاصيل القانونية لعلاقة العمل المشترك، و الانخراط في برامج التدريب التي توجهها المفوضية لموظفي مراكز الانتخاب، إضافة إلى بنود أخرى تتعلق بإجراءات يوم الاقتراع والمسؤوليات المترتبة على الطرفين في سبيل إنجاح هذه العملية.