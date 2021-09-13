لتخفيف الاختناقات المرورية.. مجلس الوزراء يأذن بإنشاء جسور في طرابلس وبنغازي ومصراتة

أخبار ليبيا 24

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في اجتماعه العادي السادس لعام 2021م، أمس الأحد، جملة من القرارات الخاصة بصيانة الطرق وأنشاء جسور في عدة مدن ليبية، وذلك بهدف تخفيف الاختناقات المرورية

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال المتحدث باسم الحكومة، محمد حمودة، أن مجلس الوزراء أصدر جملة من الاجراءات والقرارات للعمل على صيانة الطرق وإنشاء جسور، منها صيانة طريق اسبيعة – الهيرة وكذلك صيانة جسر 27 غرب طرابلس.

كما وافق المجلس على منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات لتنفيذ بعض المشروعات المهمة والمتمثلة في إنشاء جسر علوي عند المدخل الغربي لمدينة طرابلس “بوابة الجبس”، وتطوير وصيانة طريق نالوت-غدامس بطول 300كلم، وتنفيذ ازدواج الطريق الساحلي قطاع” طبرق-امساعد” بطول 130كلم.

وقرر مجلس الوزراء أيضا، انشاء أربعة جسور علوية بالطريق الساحلي مدينة مصراتة بتقاطعات “المدينة الرياضية – تقاطع كلية التقنية الطبية – تقاطع النقل الثقيل – تقاطع المعهد الزراعي”، وأيضا مشروع إعادة تأهيل طريق”أوباري-غات” بطول 360 كم، ومشروع صيانة طريق “إجدابيا –جالو” بطول 252 كم.

-كما قرر المجلس منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد مع ائتلاف الشركات المصرية وذلك في تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسبها بسعة 30,000 متر مكعب لكل يوم، وتصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة إجدابيا بسعة 40,000 متر مكعب لكل يوم، وتصميم وتنفيذ مجموعة من الجسور بمدينة بنغازي.

ومنح المجلس الإذن بالتعاقد مع المكاتب الهندسية المتخصصة لإنجاز أعمال الحصر وإعداد جداول الكميات للقيام بصيانة المساكن الشعبية والبنية التحتية ببلدية تاورغاء، ومنح الاذن بتنفيذ جسر خرساني عند تقاطع الطريق الساحلي مع طريق بئر الاسطى ميلاد بتاجوراء، وجسر خرساني عند تقاطع الطريق الساحلي مع طريق الشط بالقرب من مستشفى القلب تاجوراء.