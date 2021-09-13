عون يؤكد على أهمية مساهمة الشركات البريطانية في تطوير قطاع النفط

13 سبتمبر، 2021 6:18 م
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ليبيا-وزير النفط يستقبل سفيرة المملكة المتحدة الجديدة

أخبار ليبيا24

أكد، وزير النفط والغاز، محمد عون، اليوم الإثنين، بأهمية مساهمة الشركات البريطانية الكبرى والمتخصصة في تنمية وتطوير قطاع النفط، تقديرا لموقف المملكة المتحدة الحيادي ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف، بعيداً عن التأثيرات الخارجية، على حد قوله.

جاء ذلك حلال لقائه مع سفيرة المملكة المتحدة، كارولين هورندال.

وقال عون، إنه حريص على التعاون المشترك بين البلدين في قطاع النفط والغاز لما يخدم الأهداف المشتركة وصالح البلدين.

13 سبتمبر، 2021 6:18 م
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