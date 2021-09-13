عملية جراحية نادرة في طبي بنغازي لطفل قادم من مصراتة

أخبارليبيا24

استقبلت وحدة جراحة الاطفال بمركز بنغازي الطبي يوم الخميس الماضي حالة لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات تم تحويلها من مركز مصراتة الطبي كان يعاني من تكرار التقيؤ لأكثر من 5 سنوات دون معرفة السبب.

وقال دكتور جراحة الأطفال أكرم البركي – بحسب المكتب الإعلامي في المركز – أنه أجريت للطفل عملية استكشافية عام 2018 ولكن دون تحسن في الحالة.

وأضاف البركي أنه عند دخول الطفل إلى القسم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وبالتعاون مع الدكتورة أم الخير البنوني استشاري جهاز هضمي أطفال تقرر إجراء تدخل جراحي للطفل.

وذكر أنه بناء على نتائج المنظار والصورة الصبغية تبين وجود تشوه خلقي نادر في أعضاء التجويف البطني من حيث التركيب التشريحي بالإضافة إلى وجود غشاء داخل الجزء الأول من الإثنى عشر.

وأوضح دكتور الجراحة أن هذه الحالة تعتبر من الحالات النادرة والتي يصعب تشخيصها والتي تؤدي إلى انسداد جزئي، وبعد إجراء العملية وإزالة الغشاء الداخلي مكث المريض لعدة أيام داخل القسم وبعد 10 أيام من التدخل الجراحي خرج الطفل بصحة جيدة.