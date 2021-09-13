عقب هزيمة بطل زنجبار.. الاتحاد يُحلق نحو تونس

13 سبتمبر، 2021 1:07 م
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أخبار ليبيا 24

غادرت بعثة فريق الاتحاد، صباح اليوم الاثنين، زنجبار متجهة نحو العاصمة التونسية وذلك استعدادا لمواجهة كمكم الزنجباري في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وقطع الاتحاد نصف المسافة نحو التأهل للدور المقبل بعد تفوقه على حساب مضيفه كمكم الزنجباري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتها ظهر الأحد على ملعب أماني، في ذهاب الدور التمهيدي للمنافسات.

وسيلتقي الاتحاد ضيفه كمكم  الزنجباري على ملعب الطيب المهيري بصفاقس التونسية، في 19 من سبتمبر الجاري حيث سيتأهل الفائز إلى الدوري 32 من دوري الأبطال لمواجهة بطل تونس فريق الترجي.

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