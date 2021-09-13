بلديات بنغازي الكُبرى تستغرب من مساءلة الحكومة بشأن قرار نقل الاختصاصات إلى البلديات

13 سبتمبر، 2021 4:02 م
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أخبار ليبيا24

أعربت بلديات بنغازي الكُبرى في بيان مشترك، اليوم الإثنين، عن استغرابها من مسائلة حكومة الوحدة لإصدارها قرارات تهدف إلى إلغاء المركزية ونقل الاختصاصات إلى السلطات المحلية في البلديات.

ورأت البلديات، أن قرار نقل الاختصاصات أنصف البلديات باعتبارها هي الجهات المعنية وفقا لقانون نظام الإدارة المحلية .

وجاء في البيان، أن بلديات بنغازي الكُبرى المُتمثلة في بلديات بنغازي، سلوق، قمينس، الأبيار، توكرة، المليطانية تؤيد وتدعم قرارات نقل الاختصاصات إلى البلديات وتدعوا الحكومة ووزارة الحكم المحلي إلى المضي قدما في هذا العمل من أجل ترسيخ الحكم المحلي.

وأعربت البلديات عن ارتياحها لما صدر من قرارات من قبل الحكومة، فيما يتعلق بنقل الاختصاصات وتفعيل الإيرادات المحلية.

13 سبتمبر، 2021 4:02 م
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