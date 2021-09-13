المقريف: الحكومة تبذل قصارى جهدها لاعتماد زيادة مرتبات العاملين في التعليم

13 سبتمبر، 2021 2:48 م
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ليبيا-وزير التربية والتعليم الدكتور المقريف

أخبار ليبيا24

أكد، وزير التربية والتعليم، الدكتور المقريف، اليوم الإثنين، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في سبيل اعتماد زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم.

جاء في ذلك في اجتماع مع مراقبي التعليم بعدد من البلديات، بحسب ما ذكرته وزارة التعليم.

وأضافت الوزارة، أن المقريف استمع إلى مطالب مراقبي التعليم حول صرف علاوة الحصة، وتوفير احتياجات المراقبات، وزيادة مرتبات المعلمين، وتشكيل لجنة شؤون العاملين بالمراقبات، واعتماد هيكلها التنظيمي.

وقالت، إن الوزير أحاط مراقبي التعليم، بما بذله من جهود، وقد خاطب رئيس مجلس الوزراء، بشأن صرف علاوة الحصة، والذي بدوره أعطى تعليماته لوزارة المالية بشأن ذلك.

وأضافت الوزارة، أن المقريق أكد أن “من حق المعلمين المطالبة بحقوقهم، وعليهم أن يدركوا أننا نبذل قصارى جهدنا في سبيل اعتماد تلك الزيادة”.

كما أكده أنه تم تضمين الزيادة في الميزانية التي أحالتها الحكومة لمجلس النواب، وأن الأمر يتوقف عند مجلس النواب لاعتماد الميزانية متضمنة زيادة مرتبات المعلمين.

 

 

13 سبتمبر، 2021 2:48 م
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