الرقابة على الأغذية يبدي ملاحظات حول مصنع جمة لتعبئة المياه في الخمس

13 سبتمبر، 2021 6:25 م
6
مصنع مياه_الخمس
مصنع مياه_الخمس

أخبارليبيا24

كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه أجرى كشفًا على آلية التصنيع وطريقة تخزين المادة الغذائية في مصنع جمة لتعبئة المياه في الخمس.

وبين المركز أن قسم الرقابة الداخلية تابع عملية التصنيع و ملاحظة مدى مطابقة هذه المصانع للمواصفات الليبية للمصانع.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه تم التنبيه على صيانة الأرضيات، ومعالجة الماء بالأوزون.

وأضاف المركز أنه تبين عدم وجود برنامج لمكافحة الحشرات والآفات، إضافة إلى عدم التزام العاملين بالزي الخاص أثناء العمل.

وأشار إلى أنه تم سحب عينات وإحالتها للمختبر تحت إشراف مركز الرقابة على الأغدية والأدوية وعدم تسويقها إلا بعد الحصول على شهادة الإفراج المحلي للمنتجات من المركز

13 سبتمبر، 2021 6:25 م
6

سفيرة بريطانيا تؤكد للدبيبة اهتمام بلادها بدعم جهود إقامة الانتخابات

13 سبتمبر، 2021 7:09 م
المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق

بليحق: عدد من النواب تقدموا بطلب لسحب الثقة من الحكومة

13 سبتمبر، 2021 6:36 م
ليبيا-وزير النفط يستقبل سفيرة المملكة المتحدة الجديدة

عون يؤكد على أهمية مساهمة الشركات البريطانية في تطوير قطاع النفط

13 سبتمبر، 2021 6:18 م
الخدمات الصحية القبة

الخدمات الصحية القبة تشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد “كورونا”

13 سبتمبر، 2021 6:09 م
زر الذهاب إلى الأعلى