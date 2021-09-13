الخريجون المعتصمون بميناء الحريقة متواصلون في اعتصامهم

أخبارليبيا24- خاص

قال المتحدث باسم الخريجين المعتصمين بميناء الحريقة النفطي في طبرق الصائب حكيم اليوم الإثنين نحن متواصلون في اعتصامنا حتى تحقيق مطالبنا.

وأضاف حكيم في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”سئمنا من الوعود والاتفاقيات السابقة ولن يثنينا أحد على موقفنا واعتصامنا السلمي على رصيف ميناء الحريقة النفطي حتى يتم تعيينا في قطاع النفط وهذا حقنا الشرعي والقانوني”.

وتابع المتحدث باسم الخريجين المعتصمين :”نحن 228 خريج من كليات الجيولوجيا والكيمياء والهندسة النفطية ومجالنا قطاع النفط، مؤسسة النفط عينت العشرات ممن لا يملكون أي شهادات والمستندات موجودة لدينا”.

وأكد حكيم بالقول :”نحترم كل من تواصل معنا من المسؤولين لفض الاعتصام والسماح للناقلة بالرسو على رصيف ميناء الحريقة، ونحن التقينا وزير النفط مرتين وسلمناه القوائم والمستندات وأوصلنا صوتنا لرئيس الوزراء”.

وأفاد المتحدث باسم الخريجين المعتصمين :”نحن نبحث عن التعيين ولن نفك الاعتصام إلا بعد الحصول على هذا الحق”.

ومن جهته، أكد مصدر مسؤول بميناء الحريقة لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة النفطية ( ميكالا – بي ) لازالت بمنطقة المخطاف من مدة أسبوع وغرامات التأخير في تزايد وكل يوم تأخير يكلف الدولة الليبية 25 ألف دولار.

وأشار المصدر إلى أن الناقلة ستشحن مليون برميل إلى إيطاليا، لافتًا إلى أن الإنتاج بدأ في تناقص وأملنا كبير أن يفك الاعتصام لأن قضية التعيينات ليست من اختصاصات شركة الخليج.