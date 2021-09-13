الخدمات الصحية القبة تشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد “كورونا”

13 سبتمبر، 2021 6:09 م
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الخدمات الصحية القبة
الخدمات الصحية القبة

أخبارليبيا24

شدد مدير الخدمات الصحية القبة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية عقب انتشار فيروس كورونا في المدينة.

ودعا مدير الخدمات الصحية القبة خلال اجتماعه مع مدير الأمن وعميد البلدية والحرس البلدي ومراقب التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ الإجراءات حازمة حيال التجمعات والمناسبات الاجتماعية.

وطالب مدير الخدمات الصحية القبة بإغلاق صالات الأفراح وتشاركيات المناسبات والتجمعات في المصارف

وكشف المسؤول أأن عدد الإصابات في البلدية خلال عشرين يومًا تجاوزت 250 إصابة

ولفت مدير الخدمات الصحية القبة إلى عدم وجود مركز عزل في البلدية وحث المواطنين على عدم التهاون.  

13 سبتمبر، 2021 6:09 م
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