الاتحاد يفتتح مشواره الأفريقي بهزيمة بطل زنجبار

أخبار ليبيا 24

افتتح فريق الاتحاد مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، بانتصار ثمين على حساب مضيفه كمكم الزنجباري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتها ظهر الأحد على ملعب أماني، في ذهاب الدور التمهيدي للمنافسات.

وسجل المهاجم الواعد معاذ عيسى، الهدف الأول لبطل الدوري الليبي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، ليعود ربيع الشادي ليضاعف الغلة لممثل ليبيا في أواخر الشوط الثاني ليحقق الاتحاد فوزا مهما قبل مواجهة الإياب.

هذا وسيلتقي الفريقان في مباراة بعد أسبوع على أرضية ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية لتحديد المتأهل للدور المقبل.