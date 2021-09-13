اجتماع لبحث المختنقات المرورية في بنغازي

13 سبتمبر، 2021 4:27 م
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أخبار ليبيا24

بحث، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بجواري، اليوم الإثنين،  مع مدير أمن بنغازي، عميد رمضان الوحيشي، ورئيس قسم المرور والتراخيص، عقيد حمدي البرغثي، الإجراءات المُتعلقة بحل المختنقات وتركيب الإشارات المرورية في المفترقات .

وقالت البلدية، أنه الاتفاق على تنفيذ عدد من الإشارات وفتح مسارات جديدة للطرق للتخفيف من الازدحام والعمل على إنارة عدد من الطرق والشوارع من خلال أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية.

ولفتت البلدية، إلى أن قسم المُرور والتراخيص سيعمل على تقديم مقترح كامل بهذا الصدد في مدة أقصاها أسبوع.

13 سبتمبر، 2021 4:27 م
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