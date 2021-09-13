إلغاء مباراة الأهلي طرابلس وحي الوادي بسبب عجز الفريق السوداني عن توفير ملعب مناسب

13 سبتمبر، 2021 3:16 م
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أخبار ليبيا24

ألغت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” مباراة الذهاب التي كانت مقررة، اليوم الإثنين، بين الأهلي طرابلس ومستضيفه حي الوادي نيالا السوداني، وذلك لعجز الأخير عن توفير ملعب صالح لخوض اللقاء.

وجاء الإلغاء من دون احتساب أي نتيجة لمباراة الذهاب ضمن الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح نادي الأهلي طرابلس، أن الاتحاد سيكتفي بمباراة الإياب، والتي ستقام في بنغازي لحسم ورقة الترشح.

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