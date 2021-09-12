وزير الاقتصاد: الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها وزير الاقتصاد نتوقع دخول رؤوس أموال كبيرة للبلاد خلال الفترة المقبلة للمشاركة في إعادة إعمار البلاد

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قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية، سلامة الغويل، إن حكومته ملتزمة بخريطة الطريق، وفق الاتفاق السياسي، والتي تنتهي بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

الغويل أضاف في تصريحات له اليوم أن حكومة الوحدة وفرت الدعم المالي المطلوب للمفوضية العليا للانتخابات، للوفاء بالتزاماتها نحو تحقيق أهدافها، في إشارة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر.

وأوضح الوزير أن تنفيذ الحكومة لالتزاماتها المالية من خلال سحب أموال من المصرف المركزي، بموجب قانون أقرّه مجلس النواب .

وتوقع الغويل دخول رؤوس أموال كبيرة للبلاد خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا خلال الفترة المقبلة، وكذلك للشراكة بين القطاع الخاص الأجنبي والقطاع العام الليبي.

ولفت الغويل إلى أن الحكومة تعمل بشكل جاد لتنويع مصادر الدخل، عبر إشراك الصناديق السيادية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور هيئة تشجيع الاستثمار، وتوحيد المؤسسات المالية في البلاد والتي تعتبر من أهم سبل تشجيع الاستثمار.