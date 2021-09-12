مُعذب المهاجرين المصريين بالعجيلات .. “الحاج حكيم” في قبضة النيابة العامة تفاصيل القبض على المتهم بتعذيب المهاجرين المصريين في مدينة العجيلات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المكتب الإعلامي للنائب العام عن تفاصيل إلقاء القبض على المتهم بتعذيب المهاجرين المصريين في مدينة العجيلات .

وقال بيان صادر عن المكتب اليوم “على خلفية واقعة حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية وإنزال صنوف التعذيب بهم – بما في ذلك المعاملة المهينة – لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب” .

وبموجب البيان وجه النائب العام، الصديق الصور، وحدة تقنية المعلومات والاتصالات مباشرة إجراء البحث والتحري عن مرتكبي الواقعة .

وفي وقت لاحق على صدور التعليمات توصل عناصر وحدة تقنية المعلومات والاتصالات – بمكتب النائب العام – بالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية؛ إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “الحاج حكيم”؛ وقد أخذوا فيما بعد في تتبعه ورصده حتى تم إلقاء القبض عليه.

وبعد انتهاء الجهة الضبطية من إجراء سماع أقواله؛ باشرت نيابة العجيلات الابتدائية إجراء استجوابه؛ وقد أسفر هذا الإجراء على إثبات واقع اقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة .

كما أسفرت إجراءات التحقيق على إثبات واقع انخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر عدة دول، وبأنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار .

وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهم الحاضر احتياطيًا وأصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه .