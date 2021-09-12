مفوضية الانتخابات تعلن تسلمها قانون انتخاب رئيس الدولة

أخبار ليبيا 24

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنها تسلمت رسميا القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة.

وأشارت المفوضية في بيان لها اليوم الأحد، إن قانون انتخاب رئيس الدولة يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

وفي وقت سابق كانت قد حثت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا الجهات الليبية الفاعلة على ضمان الشمولية والحرية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021.